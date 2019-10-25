Сибирские орнитологи оказались на грани разорения из-за степных орлов

Ученые столкнулись с нехваткой денег из-за того, что одна из птиц улетела в Иран, сообщения из которого стоят очень дорого.

Орнитологи из Сибири на протяжении нескольких лет отслеживают миграцию степных орлов с помощью GPS-датчика, ежедневно отсылающего смс-сообщения. В этот раз исследования пошли не по плану: птицы изменили обычный маршрут и полетели на зимовку через Казахстан, передает Би-Би-Си. На протяжении всего перелета через эту страну они почти ни разу не оказались в зоне действия вышек мобильной связи. Позднее орлы вышли на связь, но уже в тех странах, где сообщения стоят немало. Дороже всего ученым обошлось путешествие орлицы из Хакасии по кличке Мин. Она неожиданно объявилась в Иране, где одно смс-сообщение стоит 49 рублей. Передатчик птицы стал отправлять данные за все предыдущее время полета и почти разорил орнитологов: только на ее сообщения уходило по семь тысяч рублей в день. В итоге ученые вынуждены были объявить акцию по сбору средств под названием «Закинь орлу на мобилку». С ее помощью на сегодняшний день удалось собрать уже около 100 тысяч рублей. Позднее, когда новость о птице получила резонанс, компания «Мегафон» сообщила, что закроет долг Мин. Кроме того, представители оператора пообещали разработать выгодный тариф для Центра реабилитации диких животных Новосибирска, который следит за орлами.

Всего орнитологи отслеживают перемещение 13 птиц. По словам ученых, помимо Мин в дорогостоящие страны улетели еще три орла.