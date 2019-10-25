Министр финансов Белорусии: Минск больше не рассчитывает на получение кредита в 600 миллионов долларов от Москвы

Минск больше не рассчитывает на получение кредита в 600 миллионов долларов от Москвы и не ведет переговоры с российским правительством по этому вопросу, — заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович. Его цитирует Интерфакс. Белоруссия планирует взять кредит у Китая в 3,5 миллиарда юаней – это примерно 500 миллионов долларов. В Минске надеются, что это произойдет до конца года.

Решение Белоруссии отказаться от российского кредита может быть связано с непростыми переговорами двух стран по вопросам о торгово-экономическом сотрудничестве, — сказал в эфире РБК эксперт международного центра политического анализа Дмитрий Болкунец.

В свою очередь, политолог Владимир Пастухов сравнил отношения России и Белоруссии с охотой удава на кролика.

Пастухов высказал мнение, что с каждым годом России становится все сложнее манипулировать Белоруссией.

Ранее Минск попросил у Москвы 600 миллионов долларов, чтобы рефинансировать обязательства по кредиту. Общий долг Белоруссии перед Россией превышает 7,5 миллиардов долларов. Министр финансов Антон Силуанов говорил о том, что решение о кредите будет зависеть от продвижения двух стран в вопросе дальнейшей интеграции, — напоминает «Коммерсантъ».