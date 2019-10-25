Международный уголовный суд в Гааге зарегистрировал обращение жителей города Киселёвска Кемеровской области

Они жалуются на невыносимые условия жизни в связи с варварской добычей угля, бездействие властей и просит провести независимое расследование. Полный текст обращения публикует издание «Новости Киселёвска».

Независимое расследование вряд ли будет проведено, но жалоба привлечет внимание к экологической обстановке в Кузбассе, — считает представитель «Гринпис» Иван Блоков.

Ранее местные жители Киселёвска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу и заявили, что ради своих детей готовы уехать в другую страну.