Для борьбы с телефонным терроризмом ФСБ сможет отключать связь с целыми странами на срок до полугода

Как пишет РБК, инициатива разработана по поручению Совбеза.

В России из-за ложных сообщений об угрозе взрыва регулярно происходят массовые эвакуации торговых центров, зданий госорганов и других учреждений. Только в Москве 6 октября 2018-го года было эвакуировано больше ста тысяч человек.

Для противодействия терроризму нужно использовать все методы, — считает член думского комитета по безопасности Анатолий Выборный. Он поддерживает инициативу.

В то же время, интернет-эксперт Антон Меркуров сомневается в том, что блокировка целых стран сможет остановить телефонный терроризм.

Между тем, в Кремле говорят, что никто не собирается отключать связь с целыми странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стоит напомнить, что с 1 ноября в России вступит в силу закон, позволяющий изолировать Рунет. Власти будут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. Согласно постановлению правительства, учения по изоляции Рунета будут проходить не реже раза в год.