Чеченская полиция начала проверку в отношении родственника главы Чечни, бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова

Поводом стало видео с пытками. Сюжет показала чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный».

Глава Чеченской республики отстранил племянника от должности, когда стало известно, что он использовал неприемлемые методы, — сказал в эфире чеченской телерадиокомпании пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

32-летний Ислам Кадыров занимал пост мэра Грозного с 2012 по 2015 год. После этого он руководил администрацией главы и правительства Чечни.

Обнародование информации о методах бывшего мэра Грозного может свидетельствовать о неких проблемах в чеченской элите, — считает руководитель Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская.

В середине сентября «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что в республике уже несколько месяцев идет масштабная зачистка среди высокопоставленных чиновников. Их отправляют в секретные тюрьмы, отбирают имущество и под пытками заставляют признаться в нелояльности Рамзану Кадырову. Чеченские власти назвали публикацию фейком.