Солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам в Забайкальском крае

Погибли восемь человек.

Военнослужащий напал на коллег вечером во время смены караула. Он вел огонь на поражение и старался добивать раненых. Тем не менее, двое пострадавших выжили, но находятся в тяжелом состоянии, сейчас их оперируют врачи.

Предполагаемого убийцу уже задержали при попытке скрыться. Следственный комитет завел по факту произошедшего уголовное дело, по данным ведомства огонь открыл рядовой Рамиль Шамсутдинов.

Тем временем интернет-портал Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что сам солдат не жалеет о содеянном, а причиной трагедии назвал неуставные отношения в части. Министерство обороны ранее озвучивало другую версию, там предполагали, что военный напал на коллег в результате нервного срыва, который в принципе не был связан с несением службы.

Телеграмм-канал Baza сообщает, что Шамсутдинову двадцать лет, он прослужил около четырех месяцев и в разговорах с родственниками на дедовщину не жаловался.

Предыдущий случай нападения солдата на сослуживцев произошел в Амурской области два года назад. Тогда погибли три человека и сам стрелявший.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова считает, что к трагедии в Забайкальском крае, где солдат-срочник расстрелял 10 человек, восемь из которых погибли, привела преступная халатность. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Тот, кто объясняет это нервным срывом солдата, только подтверждает наше постоянное напоминание о том, что контроль за дисциплиной в воинских частях совершенно отсутствует. Тем более за состоянием солдат, которые с оружием уходят в наряд. Это значит, что психолог не смотрел его перед этим, не дал заключение. Такие случаи уже были. Это преступная халатность психолога и командиров, которые разводили эти наряды», — отметила В.Мельникова.