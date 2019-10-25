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Эксклюзив Эха 18:00, 25 октября 2019

Центр «Досье»: Материалы дела об убийстве российских журналистов в ЦАР опровергают версию о грабеже

«Центр» получил документы Национальной жандармерии ЦАР. Из них следует, что убийство было заранее спланировано.

«Сегодня центр «Досье» опубликовал материалы расследования убийства трех российских журналистов в июле 2018 года, которые нам удалось добыть из Главного управления национальной жандармерии ЦАР. Эти материалы относятся к периоду от 6 августа 2018 года до 8 сентября 2018 года», — рассказал Максим Дбар.

Как напомнил М.Дбар, все российские официальные органы придерживаются версии о том, что журналистов убили местные повстанцы при попытке ограбления. При этом они ссылаются на следственные органы ЦАР. «Однако в этих материалах присутствует совершенно иная версия произошедшего. В целом расследование служб ЦАР совпадает с расследованием проекта «Досье», — отметил он.

Как подчеркнул М.Дбар, убийцы целенаправленно заманили журналистов в ловушку — они знали планы и расписание жертв. «Местные следователи считают, что нападавшие не собирались грабить журналистов — задача была сразу убить. Этот вывод они делают из анализа места преступления, баллистической экспертизы и показаний очевидцев, которые присутствуют в документах», — пояснил он. Так, согласно показаниям свидетеля 1, незадолго до убийства на месте преступления он видел автомобиль Mitsubishi серого цвета без номеров. В заключении следствия ЦАР указано, что «незарегистрированный автомобиль не может быть найден».

По свидетельству солдат FACA, опрошенных центром «Досье», около 19.00 до машины погибших журналистов через КПП на выезде из Сибю проехал автомобиль, в котором находился жандарм Эммануэль Туагенде Котофио. Последний, как было установлено «Досье», поддерживал постоянную оперативную связь с водителем журналистов Бьенвеню Дувокама и следил за журналистами.

Имя Туагенде Котофио появляется в одном из показаний свидетелей, опрошенных жандармерией ЦАР. Так, согласно допросу свидетеля 2, дежурного жандарма на дороге Сибю — Декоа, утром в день убийства через КПП проехал автомобиль Toyota Hilux жандарма Туагенде, который вез троих россиян, а вслед за ним проехал другой автомобиль с центральноафриканцами, которым управлял жандарм Санзе, обнаруженный в списке друзей Котофио на Facebook.

По показаниям свидетеля 3, непосредственно после убийства в 21.00-21.30 мимо деревни проезжал автомобиль Toyota Hilux, который, по его словам, принадлежал организации Plan International. В отчете жандармерии отмечается, что, как и в случае с серой машиной без номеров, найти автомобиль не представляется возможным.

М.Дбар также обратил внимание, что в расследовании «Досье» отмечены несколько российских граждан, которые имеют непосредственное отношение к убийству журналистов в ЦАР, и у нашего СК нет препятствий для их допроса.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в ЦАР, чтобы снять документальный фильм о частной военной компании, которую связывают с приближенным к президенту Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. Они были убиты 30 июля неизвестными вооруженными людьми. Их тела обнаружили в 20 километрах от города Сибю.

Как заявил агентству «Associated Press» представитель администрации города, в нападении участвовали 10 человек негроидной расы, они были в тюрбанах и говорили по-арабски. Официальный язык ЦАР – французский. На следующий день после убийства посольство России в республике сообщило, что основная версия произошедшего — нападение с целью ограбления. Это же повторила официальный представитель МИДа Мария Захарова, сославшись на первые результаты следственных действий и показания выжившего водителя журналистов. Этой версии власти и следственные органы придерживаются до сих пор.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в ЦАР, чтобы снять документальный фильм о частной военной компании, которую связывают с приближенным к президенту Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. Они были убиты 30 июля неизвестными вооруженными людьми. Их тела обнаружили в 20 километрах от города Сибю. Как заявил агентству Associated Press представитель администрации города, в нападении участвовали 10 человек негроидной расы, они были в тюрбанах и говорили по-арабски. Официальный язык ЦАР – французский. На следующий день после убийства посольство России в республике сообщило, что основная версия произошедшего — нападение с целью ограбления. Это же повторила официальный представитель МИДа Мария Захарова, сославшись на первые результаты следственных действий и показания выжившего водителя журналистов. Этой версии власти и следственные органы с тех пор и придерживаются.

Вскоре в ЦАР ответственность за нападение возложили на боевиков повстанческой группировки «Селека», но они заявили, что непричастны к убийству и не контролируют эту территорию. Отец погибшего Кирилла Радченко говорил русской службе BBC, что первые месяцы следственная группа пыталась активно работать и общалась со свидетелями и потерпевшими, но все изменилось, когда через полгода вышло расследование центра «Досье», в котором говорилось о том, что к убийству могут быть причастны структуры Евгения Пригожина. Следователи назвали выводы «Досье» попыткой «оправдать просчеты организаторов при подготовке опасной поездки, обвиняя непричастных». Они отказались запрашивать биллинги телефонов, использовать наработки независимых расследователей, а также допросить нескольких находившихся в момент нападении в ЦАР россиян, которых связывают с Пригожиным.

В том числе советника президента республики по безопасности Валерия Захарова. Он впервые прокомментировал произошедшее лишь несколько недель назад, в интервью федеральному каналу сказав, что эта поездка журналистов была попыткой «организовать провокацию, чтобы опорочить Россию, и это в итоге привело к трагедии». Между тем, следователи отказались допрашивать и других лиц, на которых близкие погибших и независимые расследователи указывают как на возможных соучастников убийства. В июне, спустя почти год после произошедшего, глава российского МИДа Сергей Лавров попросил ЦАР ускорить расследование нападения. В августе в дипведомстве сообщили о том, что есть значительные продвижения, а также о передаче в Москву личных вещей журналистов. Они год хранились в российском посольстве в ЦАР.

Несколько дней назад Владимир Путин встречался в Сочи с главой ЦАР (Фостен-Арканжем Туадерой). Как заявили в Кремле после переговоров, оба лидера настроены на завершение расследования убийства журналистов.

За последний год в деле ничего не изменилось, — рассказала в эфире «Эха» специальный корреспондент «Новой газеты», вдова Орхана Джемаля Ирина Гордиенко.

По словам Гордиенко, российские следователи не предпринимают никаких действий даже для вида.

Расследование центра «Досье» лишь подтвердило всем известную информацию о том, что убийство российских журналистов в ЦАР было заранее спланировано. Такое мнение в эфире «Эха» высказал историк Николай Сванидзе.

Сванидзе назвал имитацией расследования то, что сейчас происходит с делом об убийстве наших журналистов.



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