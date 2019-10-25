Минтранс предлагает организовать на станциях метро и платформах железной дороги пункты приема бутылок

Предполагается, что можно будет сдавать как пластиковую, так и стеклянную тару, а также алюминиевые банки. Взамен пассажиру будут пополнять транспортную карту или начислять баллы на оплату парковки, — сообщает агентство ТАСС. Инициатива находится на стадии обсуждения.