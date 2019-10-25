Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к изданиям Великобритании и США. Об этом сообщает агентство ТАСС. Суд признал недостоверными статьи в «Телеграф», «Таймс» и «Нэшн» и обязал их опровергнуть данные из публикаций. Речь идет о статьях, опубликованных более 10-ти лет назад. по словам Дерипаски, именно они стали основанием для введения в отношении него персональных санкций со стороны США.

Суды Краснодарского края регулярно принимают решения в пользу миллиардера Олега Дерипаски. Бизнесмен вырос в этом регионе. В феврале телеканал «Дождь» снял репортаж о городе Усть-Лабинск, где в детстве жил будущий предприниматель. В сюжете город был назван «островом Дерипаски». В репортаже рассказывалось о том, что миллиардер – главный налогоплательщик и меценат города. Его фотография висит на стенде почетных граждан у здания местной администрации, а имя написано на табличке на стене храма.