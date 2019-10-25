Столичный Центр организации дорожного движения предупреждает об осложнении ситуации на дорогах

Там отмечают, что из-за хорошей погоды и пятницы сегодня ранний час-пик. В центре считают, что многие захотят отправиться на дачи. Тем, кто не успел уехать из города до этого часа, рекомендуют отложить поездку до 8-ми вечера, — пишет агентство ТАСС.