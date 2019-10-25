У следователей ЦАР есть доказательства, исключающие версию об убийстве российских журналистов при грабеже

Африканские следователи обладают доказательствами, которые исключают версию об убийстве российских журналистов в ЦАР при грабеже. При этом, в официальном заключении эти сведения игнорируются.

Национальная жандармерия ЦАР установила, что убийство было преднамеренным, заранее спланированным, а совершили его профессионалы, которые точно знали маршрут съемочной группы. Соответствующие доказательства были в распоряжении полиции еще год назад, но хода в официальном расследовании эти материалы не получили, сообщает центр «Досье». Ранее местные власти уже прекратили попытки разобраться в ситуации и заключили, что «журналисты были остановлены бандой вооруженных неустановленных лиц, которые их трусливо убили и украли часть их вещей».

Журналисты из центра «Досье» отмечают, что версию об ограблении придумали в интернет-изданиях, которые связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, а продвигали её представители МИДа и Следственного комитета России.

Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили летом прошлого года. Они приехали в республику снимать документальный фильм о деятельности частных военных компаний, одну из которых связывают с бизнесменом Пригожиным.

На этой неделе убийство журналистов в Африке обсуждали президенты России и ЦАР. Они оба отметили, что расследование проходило при высоком уровне взаимодействия между специалистами из обеих стран.