В Забайкальском крае солдат-срочник открыл стрельбу по своим сослуживцам и убил 8 человек

Двое пострадавших в тяжелом состоянии, — сообщает Следственный комитет. Причины произошедшего пока неизвестны, — рассказал «Эху» корреспондент портала «Чита.ру» Валентин Булавко.

Сайт «Медуза» со ссылкой на Телеграм-каналы пишет, что стрельбу открыл 20-летний молодой человек по фамилии Шамсутдинов. Как стрелявшего задержали, пока неясно. По одним данным, его обезвредили сами военные, по другим – военнослужащий покинул территорию базы с автоматом, после чего была организована спецоперация по его поимке. В Минобороны говорят, что случившееся не связано с конфликтом на службе. В ведомстве полагают, что солдат мог стрелять из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. В то же время Телеграм-канал Лайф Шот со ссылкой на источник пишет, что причиной стрельбы стали неуставные отношения. Возбуждено уголовное дело.