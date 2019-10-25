Роскомнадзор опубликовал результаты экспертизы творчества певца Егора Крида, согласно которой его музыка негативно влияет на подростков и мешает развитию интеллекта. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Эксперты отмечают, что Крид использует в своем творчестве нецензурную лексику. В тексте подчеркивается, что «сквернословие может деформировать народ физически и духовно». Песни, согласно экспертизе, внушают установки антисемейных отношений. В шапке документа упоминается Тюмень. Против выступления певца в этом городе 19-го ноября выступила организация «Тюменский родительский комитет», которая и сообщала о проведении экспертизы в Роскомнадзоре.