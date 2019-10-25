Журнал «Форбс» пожаловался на массированную черную пиар-кампанию

В редакции ее связывают с выходом статьи о триллионном долге компании Михаила Гуцериева «Сафмар». Материал был опубликован 11-го октября. В «Сафмаре» тогда сказали, что ни одна из цифр, приведенных в статье, не соответствует действительности, и обвинили «Форбс» в травле и провокациях, — сообщает Би-би-си.

Сегодня телеканал РЕН ТВ сообщил об обысках в офисе «Форбс». В редакции эти данные опровергли.