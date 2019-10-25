Фигуранта «московского» дела Самариддина Раджабова заподозрили в угрозе применения насилия к четырем полицейским

Об этом «Эху» сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Он уточнил, что в деле появилось трое новых потерпевших.



«Сначала следствие окончило предварительное расследование с одним потерпевшим. Но сегодня Раджабову было предъявлено обвинение, где потерпевших уже четверо. Это те сотрудники полиции, которые сопровождали задержанного в автотранспорт», — рассказал С.Бадамшин, Как уточнил адвокат, сотрудники утверждают, что мимо них пролетела бутылка. «Линник Д.А., Максидов В.В, Комбаров А.А и Внуков А.Ю. восприняли это как «реальную угрозу применения к ним насилия», так как при падении бутылка «создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета», — процитировал текст постановления С.Бадамшин.



Он напомнил, что до этого Максидов, Комбаров и Внуков имели статус свидетелей — в показаниях они утверждали, что не видели бутылку.



С.Бадамшин добавил, что Раджабов вину не признает и в настоящий момент знакомится с материалами уголовного дела.



