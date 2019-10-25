Центр «Досье» обнаружил материалы дела об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике

Они подтверждают версию о том, что убийцы были профессионалами и заранее планировали преступление, — пишет со ссылкой на доклад центра издание «Инсайдер». В материалах сказано, что правоохранительные органы в ЦАР практические не ведут расследование. В России оно идет медленно и неэффективно. Что же касается независимого расследования, его проведению препятствуют влияние частной российской компании на органы власти республики и поступающие местным журналистам угрозы.

Российская съемочная группа погибла в ЦАР летом прошлого года. Журналисты снимали документальный фильм о работе в республике частных военных компаний. В Следственном комитете утверждают, что убийство, по всей вероятности, произошло в ходе ограбления.