В Забайкальском крае солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам и убил 8 человек, в том числе двух офицеров

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным сайте Чита.ру, стрельба началась во время смены караула. Подозреваемый задержан. Его имя официально не называется. Известно, что это военнослужащий ремонтно-технической базы. В Минобороны сказали, что военный мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва, вызванного личными причинами, не связанными со службой.