В Забайкалье солдат-срочник застрелил восьмерых сослуживцев

Молодой человек был задержан; по предварительным данным, он совершил преступление на почве нервного срыва.

Трагический инцидент произошел на территории ремонтно-технической базы, расположенной в Читинском районе Забайкальского края. В Минобороны уточнили, что около шести вечера по местному времени солдат открыл по сослуживцам огонь из табельного оружия – это произошло при смене караула. Восемь военнослужащих погибли на месте, в их числе были два офицера, а также шестеро срочников и контрактников, рассказал источник ТАСС.

Еще два человека получили ранения и были доставлены в военный госпиталь. Угрозы их жизни нет. Подозреваемый был задержан. Военное ведомство подчеркивает, что, по предварительным данным, солдат начал стрельбу на почве нервного срыва, связанного с личными обстоятельствами и не имеющими отношения к службе. Собеседники проекта Baza рассказали, что нападавший целился сослуживцам в голову и добивал раненых контрольными выстрелами. В этой части срочник прослужил всего четыре месяца.

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны во главе с заместителем министра, генерал-полковником Андреем Картаполовым.