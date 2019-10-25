«Досье»: Материалы дела об убийстве российских журналистов в ЦАР опровергают версию о грабеже

Материалы дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике опровергают версию о грабеже, — сообщает центр «Досье». Он получил документы Национальной жандармерии ЦАР. Из них следует, что убийство было заранее спланировано. Исполнители были профессионалами и располагали информацией о графике перемещений потерпевших. Утверждается, что доказательства, полученные следствием, открыто игнорировались либо замалчивались правоохранительными органами. Официальные представители ЦАР утверждали, что убийство съемочной группы Орхана Джемаля было совершено с целью ограбления. Этой версии придерживается и российский Следственный комитет.

Результатов следствия нет никаких, — рассказала в эфире «Эха» специальный корреспондент «Новой газеты», вдова Орхана Джемаля Ирина Гордиенко.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко поехали в Центральную Африку для съемки документального фильма о российских наемниках, в первую очередь о так называемой ЧВК Вагнер, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. Ход расследования убийства обсудили на этой неделе президенты России и Центральноафриканской республики. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на встрече отмечался высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в расследовании. Был подтвержден настрой на то, что виновные в убийстве будут найдены.