Компания «Мегафон» закроет долг орлице Мин – участнице орнитологического проекта по отслеживанию степных орлов

Ранее стало известно, что проект сибирских орнитологов под угрозой из-за того, что одна из птиц улетела в Иран, откуда ученым начали приходить сотни дорогостоящих СМС-сообщений с координатами орлицы. В проекте участвуют 13 орлов. К каждому прикреплены датчики слежения. «Мегафон» также пообещал разработать выгодный тариф для центра реабилитации диких животных Новосибирска, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.