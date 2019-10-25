Роскомнадзор опубликовал результаты экспертизы, согласно которым творчество Крида деструктивно влияет на психику детей

Роскомнадзор опубликовал результаты экспертизы, согласно которым творчество певца Егора Крида деструктивно влияет на психику детей и подростков. Эти выводы сделали эксперты Национального совета социальной информации. Они рекомендовали присвоить творчеству Крида возрастное ограничение 18+.