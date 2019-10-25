Центр «Досье»: Убийство съемочной группы Орхана Джемаля в ЦАР было преднамеренным и профессионально исполненным

Это следует из материалов уголовного дела Национальной жандармерии ЦАР, — сообщает центр «Досье», который получил эти документы. По официальной версии, убийство журналистов было совершено с целью грабежа.
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