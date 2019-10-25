Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании

В апреле он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Прошение Берга о помиловании уже рассматривается, рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде. Министр выразил надежду, что процедура не займет много времени, передает «Интерфакс».

Между тем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что прошение Берга еще не поступило в соответствующую комиссию при президенте. После того, как это произойдет, орган рассмотрит заявку и представит свою рекомендацию главе государства, пояснил представитель Кремля.

Иностранец был осужден за шпионаж: по версии обвинения, он собирал информацию об атомных подводных лодках российского ВМФ. Следствие же утверждало, что сотрудничавшего с норвежской разведкой Берга задержали при получении секретных документов. Сам обвиняемый свою вину отрицал, утверждая, что его обманули.

Ранее норвежские СМИ сообщали, что Берга могут обменять в рамках трехсторонней сделки между Россией, Норвегией и Литвой.