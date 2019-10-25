Все 27 стран ЕС согласились на очередной перенос сроков Брекзита

Как долго продлится отсрочка – пока неизвестно, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их данным, Брюссель хотел бы получить больше ясности по позиции Великобритании.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы 12 декабря. В понедельник он внесет соответствующее предложение в парламент. По мнению Джонсона, это позволит узнать мнение народа по поводу Брекзита. Перевод ЕвроНьюс.

Великобритания действительно нуждается в досрочных выборах, однако необходимы гарантии того, что страна не выйдет из ЕС без соглашения, — заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

На этой неделе британский парламент отклонил предложение премьера за три дня рассмотреть и принять законопроект о Брекзит, основанный на последней сделке с Брюсселем.