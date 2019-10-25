Солдат застрелил восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, еще двое ранены

Стрельба, по данным СМИ, произошла в в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края. Среди погибших два офицера, остальные контрактники и солдаты-срочники.

Устроивший стрельбу солдат жив, добавил источник. По информации Минобороны его задержали.

В военном ведомстве сообщили, что военнослужащий мог устроить стрельбу из-за личных обстоятельств, которые не связаны с военной службой. На место стрельбы вылетела комиссия Минобороны с замминистра Картаполовым.