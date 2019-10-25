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14:32, 25 октября 2019

Во время футбольного матча между женскими командами в Иордане у футболистки-мусульманки слетел с головы хиджаб

Девушки из команды соперников прикрыли спортсменку, чтобы она могла привести себя в порядок, — сообщает Fox News. Телеканал называет это происшествие лучшим проявлением спортивного поведения.



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