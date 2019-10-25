Президент Путин не планирует встречаться с Марией Бутиной после ее освобождения из американской тюрьмы, — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Завтра утром Бутина должна прилететь в Москву, — сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломатам эту информацию предоставил Госдепартамент США. Бутину задержали в июле прошлого года по обвинению в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Сегодня россиянка должна выйти на свободу, после чего ее депортируют из США.
2019-10-25T14:32:00+03:00
2019-10-25T14:35:41+03:00
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14:32, 25 октября 2019
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