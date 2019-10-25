Светлана Айвазова объявила о выходе из Совета по правам человека при президенте

Это связано с состоянием здоровья, — рассказала Айвазова «Коммерсанту». В СПЧ она, в частности, входила в группу по разработке законодательства по профилактике домашнего насилия. 21 октября в СПЧ сменился председатель. Президент подписал указ о назначении телеведущего Валерия Фадеева. Одновременно президент исключил из совета Екатерину Шульман, Павла Чикова и Илью Шаблинского. Судья КС в отставке Тамара Морщакова вышла из СПЧ после назначения нового руководителя совета.
2019-10-25T14:30:00+03:00
2019-10-25T14:34:14+03:00
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14:30, 25 октября 2019
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