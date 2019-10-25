В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база. Этот вопрос обсуждается на уровне министерств обороны двух стран, — подтвердил РИА президент африканской страны Фостен-Арканж Туадера. Кроме того, Центральноафриканская республика заинтересована в поставках российских вооружений и просит Москву о новых партиях оружия. Москва и Банги заключили соглашение о военном сотрудничестве в августе прошлого года. Оно предусматривает отправку в Африку российских инструкторов и обучение африканских военных в российских учебных заведениях. Кроме того, российская сторона на безвозмездной основе поставила партию стрелкового вооружения и боеприпасов.
2019-10-25T14:30:00+03:00
2019-10-25T14:33:59+03:00
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14:30, 25 октября 2019
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