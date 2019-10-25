Военная полиция из Чечни начала патрулирование на севере Сирии, откуда выводятся курдские отряды, — сообщил глава чеченской республики Рамзан Кадыров. В Сирию прибыли около трехсот военнослужащих. Как уточнили в Минобороны, это наиболее подготовленные бойцы, которые уже участвовали в подобных операциях.