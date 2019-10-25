Первая победа российского клуба в футбольной Лиге Европы этого сезона была одержана Краснодаром

ЦСКА проиграл третий матч подряд.

Краснодар держал удар футболистов турецкого Трабзонспора в первом тайме, а в начале второго использовал свой шанс. Берг с ленточки вогнал мяч в сетку. Второй гол забил Вильена после тонкого паса Ари. 2-0 в пользу Краснодара. Голкипер Сафонов вошел в символическую сборную тура. Это была первая победа российской команды в шести матчах группового этапа. ЦСКА принимал венгерский Ференцварош и создал огромное количество моментов, но так и не забил, как и в предыдущих двух встречах, а вот традицию неизменно пропускать сломать не сумел. Гости отличились за несколько минут до конца 0-1 и это третье поражение армейцев в группе. После матча лидер красно-синих Никола Влашич сказал, что таблица не отражает реальной силы команд, а защитник Хердур Магнуссон заявил, что для его клуба пока ничего не потеряно. Тренер армейцев Виктор Гончаренко видит причину поражения в том, что команда стала хуже играть во втором тайме.

Матчи 4 тура состоятся 7 ноября. ЦСКА и Краснордар сыграют с теми же соперниками.