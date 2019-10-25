Проверка обстоятельств расследования возможного вмешательства РФ в выборы в США переквалифицирована в уголовное дело

Административная проверка обстоятельств расследования возможного вмешательства России в американские президентские выборы переквалифицирована в уголовное дело, утверждает Нью-Йорк Таймс. Это позволяет прокурорам выдвигать обвинения федерального характера, направлять фигурантам повестки с вызовом для дачи показаний, созвать большое жюри присяжных для решения вопроса о предъявлении обвинений.

Речь идет о проверке, которую возглавляет федеральный прокурор Джон Дарем от штата Коннектикут по распоряжению Генпрокурора. Дарем проверяет, как велось другое расследование – по поводу возможных связей президента Дональда Трампа с Кремлем. Это то самое расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, и Дарем теперь должен установить, имелись ли вообще основания для расследования в отношении Трампа, и какую в нем сыграли политики и разные страны.

Кроме того, анализируется, были ли законными использованные методы и приемы сбора информации. Для этого, пишет NYT, прокурор Дарем получил возможность направлять повестки, запрашивать интересующие следствие документы, созывать большое жюри присяжных, а также выдвигать в случае необходимости уголовные обвинения. Как комментирует AP, все выглядит так, будто Трамп использует свои полномочия для преследования оппонентов. В рамках проверки Дарем уже обращался за помощью к британским и австралийским официальным лицам и дважды посещал Италию, где в августе и сентябре встречался с представителями разведсообщества.

Три недели назад, напоминает Дойче Велле, та же NYT со ссылкой на два анонимных официальных источника сообщила, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Австралии будто бы просил его помочь дискредитировать результаты расследования Мюллера.

Бывший глава ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер вел свое расследование почти два года. В апреле Минюст США обнародовал его итоговый доклад, где подтверждались попытки Москвы повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 году, но сговора Трампа с Кремлем выявлено не было.