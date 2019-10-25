Белоруссия не собирается просить у России кредит на 600 миллионов долларов

О предоставлении займа власти страны уже почти условились с Китаем.

Минск больше не рассматривает в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и не ведет по этому поводу переговоры. Об этом, как передает агентство БЕЛТА, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович. Он подчеркнул, что никаких запросов российской стороне не направляли, «необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», на деньги от Москвы Минск не рассчитывает. По словам Ермоловича, источниками финансирования в текущем году Белоруссия обеспечена, по ним есть понимание и на следующий год. Речь в данном случае идет о Китае – министр сообщил, что Пекин готов предоставить кредит на 500 миллионов долларов. О том, что Белоруссия собиралась занять у России деньги, чтобы рефинансировать уже имеющийся долг, стало известно в начале года. Однако не так давно в Москве заявили, что решение о предоставлении кредита напрямую зависит от того, какие шаги Минск сделает навстречу экономической интеграции стран.

Газета РБК со ссылкой на данные белорусского Минфина пишет, что республика остается крупнейшим должником России — ее долг составляет более семи с половиной миллиардов долларов.