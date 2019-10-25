Российская военная база может появиться в Центральноафриканской республике

Этого не исключил её президент.

Глава ЦАР ФостЕн АркАнж ТуадерА сказал агентству РИА «Новости», что вопрос о новой базе обсуждают военные обеих стран. По его словам, сейчас их специалисты изучают все соответствующие возможности. Ранее в министерстве обороны республики утверждали, что рано или поздно такой форпост все же появится, но подчеркнула, что решение должны принять президенты ЦАР и России. Когда это может произойти, еще неизвестно. Такой шанс был у глав государств на этой неделе, когда они встречались в Сочи в рамках саммита Россия – Африка, но, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, этот вопрос на переговорах не поднимался.

В прошлом году страны подписали договор о военном сотрудничестве. Он подразумевал создание в африканской республике военного представительства России для помощи специалистам, которые тренируют местную армию.

Иностранные СМИ неоднократно сообщали, что в ЦАР работают и российские частные военные организации. Год назад трое журналистов, это Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченков, погибли, пытаясь снять документальный фильм про деятельность таких компаний в Африке.

Минувший весной российский МИД сообщал, что в рамках сотрудничества с ЦАР туда отправили пятерых военных и 170 граджанских специалистов.