ФСБ предлагает бороться со звонками о ложном минировании при помощи блокировки связи с другими странами

Как пишет РБК, соответствующий законопроект разрабатывается по поручению Совбеза.
Ложные сообщения о минировании стали массово фиксироваться в России с осени 2017-го года.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как пишет РБК, соответствующий законопроект разрабатывается по поручению Совбеза.
Ложные сообщения о минировании стали массово фиксироваться в России с осени 2017-го года.
Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…