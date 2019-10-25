Жители Кузбасса пожаловались на невыносимые условия жизни в международный уголовный суд в Гааге, и тот зарегистрировал их обращение. Будет ли жалоба в итоге рассмотрена, пока неизвестно. Группа жителей Киселёвска уже пыталась обратить внимание на серьезные экологические проблемы в городе в связи с тем, что там работают 10 угольных разрезов и пять горно-обогатительных предприятий. Они, в частности, записали видеообращение к премьер-министру Канады.

Канадские власти, кстати, тогда заявили, что готовы принять жителей Кузбасса как беженцев, а кемеровские власти обещали создать комиссию для решения проблемы.