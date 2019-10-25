Чеченская полиция проводит проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова, который является родственником главы Чечни. Это связано с публикацией видео, на котором он жестоко обращается с задержанными по подозрению в различных преступлениях. 13-минутный сюжет был представлен на ГТРК «Грозный».

На видео Ислам Кадыров использует электрошокер против женщин. Телеканал также рассказал, что бывший чиновник участвовал в ночных рейдах по квартирам людей, имеющих долги по ЖКХ.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что Ислама пришлось уволить, несмотря на то, что он сделал много на посту мэра чеченской столицы.

Отметим, что Исламу Кадырову сейчас 32 года. Он также возглавлял администрацию главы Чечни.

То, что эту историю предали огласке, говорит о проблемах в чеченской элите, — считает директор Центра анализы и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская.

Ислам Кадыров и его представители пока происходящее не комментировали.