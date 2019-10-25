Международный уголовный суд в Гааге зарегистрировал коллективное обращение жителей Киселёвска

Международный уголовный суд в Гааге зарегистрировал коллективное обращение жителей города Киселёвска Кемеровской области. Они жалуются на невыносимые условия жизни в связи с варварской добычей угля, бездействие властей и просят провести независимое расследование. Полный текст обращения публикует издание «Новости Киселёвска». Ранее местные жители записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу и заявили, что ради своих детей готовы стать беженцами.