Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» подтвердило факт кражи своим сотрудником данных клиентов Сбербанка. Утечек по клиентам других банков не было, — утверждается в сообщении агентства. Подчеркивается, что виновный сотрудник будет уволен. Сбербанк, в свою очередь, намерен расторгнуть договор с коллекторским агентством, — сообщают «Ведомости».