Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» подтвердило факт кражи своим сотрудником данных клиентов Сбербанка. Утечек по клиентам других банков не было, — утверждается в сообщении агентства. Подчеркивается, что виновный сотрудник будет уволен. Сбербанк, в свою очередь, намерен расторгнуть договор с коллекторским агентством, — сообщают «Ведомости».
2019-10-25T13:32:00+03:00
2019-10-25T13:34:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2525859-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:32, 25 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…