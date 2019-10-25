Организация саммита «Россия-Африка» в Сочи обошлась почти в 4,5 миллиарда рублей, — сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок. Саммит стал одним из самых дорогих мероприятий за десять лет. Для сравнения: Петербургский экономический форум в этом году стоил около двух миллиардов.