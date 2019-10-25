Организация саммита «Россия-Африка» в Сочи обошлась почти в 4,5 миллиарда рублей, — сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок. Саммит стал одним из самых дорогих мероприятий за десять лет. Для сравнения: Петербургский экономический форум в этом году стоил около двух миллиардов.
2019-10-25T13:30:00+03:00
2019-10-25T13:34:21+03:00
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13:30, 25 октября 2019
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Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…