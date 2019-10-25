Чеченская полиция начала проверку в отношении родственника главы Чечни, бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова

Поводом стало видео с пытками. Сюжет показала чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». Кадыров занимал пост мэра Грозного с 2012 по 2015 год. После этого он руководил администрацией главы и правительства Чечни.

В середине сентября «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что в республике уже несколько месяцев идет масштабная зачистка среди высокопоставленных чиновников. Их отправляют в секретные тюрьмы, отбирают имущество и под пытками заставляют признаться в нелояльности Рамзану Кадырову. Чеченские власти назвали публикацию фейком.