ФСБ, возможно, вскоре будет отключать связь с целыми странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом

Федеральная служба безопасности, возможно, вскоре будет отключать связь с целыми странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом. По данным РБК, соответствующий законопроект разрабатывается по поручению Совета безопасности. Технические детали сейчас прорабатываются.
2019-10-25T13:03:00+03:00
2019-10-25T13:06:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:03, 25 октября 2019
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