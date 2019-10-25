ФСБ, возможно, вскоре будет отключать связь с целыми странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом

Федеральная служба безопасности, возможно, вскоре будет отключать связь с целыми странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом. По данным РБК, соответствующий законопроект разрабатывается по поручению Совета безопасности. Технические детали сейчас прорабатываются.