Международный уголовный суд в Гааге зарегистрировал обращение жителей Кузбасса, которые жалуются на невыносимые условия жизни. В Киселёвске расположено 10 угольных разрезов и 5 горно-обогатительных предприятий, которые нарушают экологическое законодательство. Вряд ли расследование будет начато, поскольку формально Россия не является стороной суда в Гааге. Тем не менее, жалоба привлечет внимание к проблемам в Киселёвске, — считает директор по программам российского отделения «Гринпис» Иван Блоков.

Напомним, жители Киселёвска ранее записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антонио Гутерришу. Канадские власти, кстати, отреагировали на него и заявили, что готовы принять жителей Кузбасса как беженцев. Кемеровские власти тогда обещали, что создадут комиссию для решения проблемы.