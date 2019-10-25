Грозный решил предать огласке историю с жестоким обращением с задержанными, в которой фигурирует Ислам Кадыров

Грозный решил предать огласке историю с жестоким обращением с задержанными, в которой фигурирует бывший мэр чеченской столицы Ислам Кадыров. Он является родственником главы республики. ГТРК Грозный показал репортаж, в котором были представлены отрывки из восьмичасовой видеозаписи общения чиновника с людьми, которых подозревают в мошенничестве и других преступлениях. Показано, как Ислам Кадыров кричит, бросает в людей различные предметы и использует электрошокер. Телеканал также рассказал, что бывший чиновник участвовал в ночных рейдах по квартирам людей, имеющих долги по ЖКХ.

Пресс-секретарь Рамзана Кадыров Альви Каримов заявил, что Ислам Кадыров много сделал на посту мэра Грозного, однако, он был отстранен после того, как стало известно об использовании неприемлемых методов с его стороны.

Отметим, что Исламу Кадырову сейчас 32 года. Он также возглавлял администрацию главы Чечни.