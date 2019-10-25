Депутат ГД Выборный считает полезным закон о блокировке связи со странами в рамках борьбы с терроризмом

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает полезным закон о блокировке связи со странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мое отношение к этому законопроекту крайне позитивное. Необходимо создавать механизмы, которые бы не допускали возможность совершения терактов», — сказал А.Выборный.

По словам депутата, в настоящий момент спецслужбам и правоохранительным органам нередко приходится отвлекаться на выезды по ложным звонкам, в которых сообщается о заложенной бомбе и других преступлениях. «Злоумышленники делают это для того, чтобы создавать панику в торговых центрах, учреждениях культуры и других объектах с большим количеством людей. Поэтому на так называемый телефонный терроризм необходим адекватный ответ, чтобы спецслужбы не отвлекались и акцентировали внимание там, где на самом деле можно ожидать ту или иную угрозу. И такие инициативы заслуживают крайне серьезного внимания и уважения», — заключил А.Выборный.