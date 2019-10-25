Сотрудник «Национальной службы взысканий», которого подозревают в хищении данных клиентов Сбербанка, будет уволен

Сотрудник компании «Национальная служба взысканий», которого подозревают в хищении персональных данных клиентов Сбербанка, будет уволен. В коллекторском агентстве сегодня ТАСС сообщили, что он пытался реализовать незначительное количество записей. Компания обещает усилить меры безопасности. Сегодня суд в Волгограде должен избрать меру пресечения подозреваемому. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.