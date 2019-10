Представители зарубежных СМИ не явились в Арбитражный суд Краснодарского края по иску Олега Дерипаски

Бизнесмен утверждает, что понёс значительные финансовые потери из-за введения в отношении него персональных санкций в 2018 году. Дерипаска уверен, что поводом для ограничительных мер послужили публикации в британских изданиях The Times и The Telegraph и американском еженедельнике The Nation.