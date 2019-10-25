Президенты России и Центральноафриканской республики не обсуждали создание российской военной базы в ЦАР

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. В интервью агентству РИА «Новости» он также сказал, что республика будет просить Россию о дополнительных поставках вооружений.