Российский хоккеист Александр Овечкин, забросив две шайбы в ворота Эдмонтона, установил новый рекорд Национальной хоккейной Лиги.

В НХЛ любят рекорды и иногда отмечают не совсем обычные достижения. Одна из шайб в этом матче стала для Александра 125, которую он забросил в большинстве, играя в гостях. Всего же таких гостевых и домашних голов у него поровну, а в сумме — 250. Предыдущее достижение принадлежало знаменитому Бретту Халлу, который отодвинулся на второе место. Сам же Овечкин теперь будет штурмовать другое достижение – первое место по количеству голов в большинстве вообще, вне зависимости от того домашние это матчи или гостевые. В этом списке перед ним три фамилии. Помимо Халла, это финн Тему Селяне, до которого осталось пять шайб и Дейв Андрейчук, который лидирует с 275 точными бросками.

Вашингтон проиграл этот матч Эдмонтону, хотя вел две шайбы. Решающую хозяева забросили в овертайме 4-3.