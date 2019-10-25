Японский министр ушел в отставку после скандала с подкупом избирателей

В правительстве он отвечал за развитие экономических отношений с Россией.

Скандал вокруг министра экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавары разгорелся после того, как местные СМИ написали о том, что его секретарь передал на похоронах семье одного из сторонников министра пожертвование в 20 тысяч йен, это около 185 долларов. Выяснилось также, что его штаб во время избирательных кампаний подарками подкупал жителей района, от которого Сугавара баллотировался в парламент. Им дарили дыни, морепродукты, курительные палочки и цветы, используемые в погребальных церемониях. Сугавара заявил, что он не хочет, чтобы скандал с его участием «тормозил» выборы в кабмин. Его отставку принял премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Глава правительства извинился перед народом страны, заявив, что ответственность за назначение Сугавары лежит лично на нем. На место уволившегося чиновника тут же был назначен Хироси Кадзияма, занимавший пост замминистра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Иссю Сугавара проработал в должности министра экономики чуть больше месяца. Он был назначен на пост после масштабных перестановок в правительстве